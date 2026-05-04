omicidio di ernesto albanese il destino diverso dei killer tra premessi premio concessi e revocati

L’omicidio di Ernesto Albanese si è verificato nei boschi di Guanzate e ha coinvolto due persone arrestate nel corso delle indagini. Le autorità hanno concesso e successivamente revocato premi per i collaboratori di giustizia coinvolti nel caso. Le procedure legali continuano a seguire il percorso previsto dalla legge, con successive udienze e valutazioni delle prove raccolte sul luogo dell’omicidio.

Guanzate (Como), 4 maggio 2026 – L’omicidio di Ernesto Albanese, avvenuto nei boschi di Guanzate nella notte tra l’ 8 e il 9 giugno 2014, rimane ancora oggi uno dei delitti più feroci commessi negli ultimi anni nel Comasco: accoltellato ripetutamente e lasciato morire per ore, poi seppellito nel giardino di una casa in ristrutturazione, dove fu ritrovato solo a ottobre, quattro mesi più tardi. Le varie condanne. A distanza di 12 anni da quel delitto, le cui condanne diventarono definitive nel 2018, il percorso carcerario non si è rivelato uguale per tutti. Luciano Nocera, 57 anni di Lurate Caccivio, e Francesco Virgato, 55 anni di Appiano Gentile, erano stati condannati al massimo della pena, Rodolfo Locatelli, 51 anni di Guanzate, era invece stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato, mai appellati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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