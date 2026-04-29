Lo stress è diventato una presenza quotidiana per molte persone, che si sentono sopraffatte da richieste percepite come troppo impegnative o superiori alle proprie capacità. In passato, questa reazione era limitata a situazioni eccezionali, ma oggi sembra essere il “mood” dominante di ogni giornata. Per approfondire il tema, abbiamo parlato con la direttrice clinica di un centro specializzato in salute mentale.

S entirsi sotto stress dovrebbe essere un’eccezione, invece, sempre più spesso, sembra essere diventata per molti quasi una regola. Come superare ansia e stress ascoltando il cuore X A dimostralo una mini survey condotta da Unobravo, piattaforma di psicologia online, tramite le IG Stories con l’obiettivo di esplorare come la sua community percepisse e raccontasse lo stress nella vita quotidiana. Nel giro di poche ore hanno interagito con le stories oltre 1.300 persone, le cui risposte hanno messo in luce un quadro piuttosto chiaro: lo stress è diventato una condizione pervasiva che modella la quotidianità e il benessere fisico di molti. Stress come ‘mood’ quotidiano.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Si tratta di una risposta che l’organismo mette in atto di fronte a richieste percepite come impegnative o superiori alle proprie risorse; oggi, però, lo stress è diventato il “mood” dominante di ogni giornata. I rischi? Abbiamo approfondito il tema con Corena Pezzella, Clinical Director di Unobravo

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