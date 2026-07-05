I commercianti della zona di piazza Napoleone e delle strade vicine hanno depositato un elenco di dieci richieste presso il Comune, chiedendo interventi immediati. La loro insoddisfazione riguarda il crescente malumore legato alle attività del Summer Festival e alle condizioni di sicurezza e decoro dell’area. La richiesta include interventi per migliorare la viabilità, la pulizia e la sicurezza, con l’obiettivo di tutelare le attività commerciali e ridurre i disagi causati dalla manifestazione e dalla gestione del quartiere.

Cresce il malumore tra i commercianti della zona di piazza Napoleone e strade limitrofe e il Summer Festival. Dopo che nei giorni scorsi una folta delegazione (una trentina di esercizi) aveva chiesto un incontro agli assessori comunali Granucci e Santini alla presenza dei vertici di Confcommercio per illustrare alcune criticità, ecco ora un vero e proprio decalogo di richieste che è stato depositato in Comune e al quale ora l’amministrazione comunale sarà chiamata a rispondere o a declinare, assumendosene in ogni caso la responsabilità. Le richieste, peraltro, hanno il carattere dell’urgenza, in sostanza si chiede al Comune di intervenire a strettissimo giro, sin dai prossimi concerti in piazza Napoleone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il decalogo dei negozianti. Ecco le dieci richieste depositate in Comune: "Intervenire subito"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aeroporto, l'allarme dei sindacati: "La viabilità è al collasso, intervenire subito"I sindacati hanno lanciato un allarme sulla viabilità dell’aeroporto di Fontanarossa, definendola ormai al collasso.

Fischetti: “Intervenire subito sulla viabilità di Avetrana in vista dei Giochi del Mediterraneo”Durante l’audizione in II Commissione regionale, si è discusso delle condizioni della viabilità a Avetrana e delle strade che collegano agli impianti...

Temi più discussi: Il 4 luglio partono i saldi estivi in Molise, il decalogo dei consigli per acquisti sicuri; Saldi, parte la stagione degli sconti: il decalogo per acquisti sicuri; Saldi estivi al via, si parte il 4 luglio: la mappa delle svendite e le regole per non farsi beffare; Saldi estivi a Roma e nel Lazio: date, regole e diritti.

Il decalogo dei negozianti. Ecco le dieci richieste depositate in Comune: Intervenire subitoCresce il malumore tra i commercianti della zona di piazza Napoleone e strade limitrofe e il Summer Festival. Dopo che nei giorni scorsi una folta delegazione (una trentina di esercizi) aveva chiesto ... lanazione.it

Le iniziative a favore dei negozi. Il Comune tra vetrine sfitte e fotoPrenderà il via sabato il contest fotografico promosso dal municipio castellano, in collaborazione con le associazioni di categoria, per valorizzare l’economia di prossimità del centro storico. ilrestodelcarlino.it