Il decalogo dei negozianti Ecco le dieci richieste depositate in Comune | Intervenire subito
I commercianti della zona di piazza Napoleone e delle strade vicine hanno depositato un elenco di dieci richieste presso il Comune, chiedendo interventi immediati. La loro insoddisfazione riguarda il crescente malumore legato alle attività del Summer Festival e alle condizioni di sicurezza e decoro dell’area. La richiesta include interventi per migliorare la viabilità, la pulizia e la sicurezza, con l’obiettivo di tutelare le attività commerciali e ridurre i disagi causati dalla manifestazione e dalla gestione del quartiere.
Cresce il malumore tra i commercianti della zona di piazza Napoleone e strade limitrofe e il Summer Festival. Dopo che nei giorni scorsi una folta delegazione (una trentina di esercizi) aveva chiesto un incontro agli assessori comunali Granucci e Santini alla presenza dei vertici di Confcommercio per illustrare alcune criticità, ecco ora un vero e proprio decalogo di richieste che è stato depositato in Comune e al quale ora l’amministrazione comunale sarà chiamata a rispondere o a declinare, assumendosene in ogni caso la responsabilità. Le richieste, peraltro, hanno il carattere dell’urgenza, in sostanza si chiede al Comune di intervenire a strettissimo giro, sin dai prossimi concerti in piazza Napoleone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Aeroporto, l'allarme dei sindacati: "La viabilità è al collasso, intervenire subito"I sindacati hanno lanciato un allarme sulla viabilità dell’aeroporto di Fontanarossa, definendola ormai al collasso.
Fischetti: “Intervenire subito sulla viabilità di Avetrana in vista dei Giochi del Mediterraneo”Durante l’audizione in II Commissione regionale, si è discusso delle condizioni della viabilità a Avetrana e delle strade che collegano agli impianti...
Temi più discussi: Il 4 luglio partono i saldi estivi in Molise, il decalogo dei consigli per acquisti sicuri; Saldi, parte la stagione degli sconti: il decalogo per acquisti sicuri; Saldi estivi al via, si parte il 4 luglio: la mappa delle svendite e le regole per non farsi beffare; Saldi estivi a Roma e nel Lazio: date, regole e diritti.
Il decalogo dei negozianti. Ecco le dieci richieste depositate in Comune: Intervenire subitoCresce il malumore tra i commercianti della zona di piazza Napoleone e strade limitrofe e il Summer Festival. Dopo che nei giorni scorsi una folta delegazione (una trentina di esercizi) aveva chiesto ... lanazione.it
Il pomeriggio del 16 giugno festa di inaugurazione per la riqualificazione del parco di viale dei Quattro Venti.. facebook
Le iniziative a favore dei negozi. Il Comune tra vetrine sfitte e fotoPrenderà il via sabato il contest fotografico promosso dal municipio castellano, in collaborazione con le associazioni di categoria, per valorizzare l’economia di prossimità del centro storico. ilrestodelcarlino.it