Aeroporto l' allarme dei sindacati | La viabilità è al collasso intervenire subito

I sindacati hanno lanciato un allarme sulla viabilità dell’aeroporto di Fontanarossa, definendola ormai al collasso. La situazione, che si è aggravata negli ultimi mesi, rischia di peggiorare con l’arrivo della stagione estiva. Le condizioni attuali hanno causato disagi significativi sia per i pendolari che per i viaggiatori, sollevando l’esigenza di interventi immediati da parte delle autorità competenti.