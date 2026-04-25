Aeroporto l' allarme dei sindacati | La viabilità è al collasso intervenire subito
I sindacati hanno lanciato un allarme sulla viabilità dell’aeroporto di Fontanarossa, definendola ormai al collasso. La situazione, che si è aggravata negli ultimi mesi, rischia di peggiorare con l’arrivo della stagione estiva. Le condizioni attuali hanno causato disagi significativi sia per i pendolari che per i viaggiatori, sollevando l’esigenza di interventi immediati da parte delle autorità competenti.
Una situazione ormai fuori controllo, destinata ad aggravarsi con l’avvicinarsi della stagione estiva, sta mettendo a dura prova l’aeroporto di Fontanarossa. È questo il quadro tracciato dai segretari generali delle sigle del comparto trasporto aereo Edoardo Pagliaro di Filt-Cgil, Mauro Torrisi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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