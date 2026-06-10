Durante l’audizione in II Commissione regionale, si è discusso delle condizioni della viabilità a Avetrana e delle strade che collegano agli impianti sportivi in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il sindaco ha evidenziato la necessità di intervenire tempestivamente per migliorare la circolazione in zona. Fischetti ha sottolineato l’urgenza di interventi sulla viabilità locale per garantire un adeguato accesso alle strutture durante l’evento.

Tarantini Time Quotidiano Le condizioni della viabilità di Avetrana e delle arterie che condurranno agli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo 2026 sono state al centro dell’audizione svolta in II Commissione regionale alla presenza del sindaco Antonio Iazzi. A sollevare la questione è stato il consigliere regionale e capogruppo di Prossima, Giuseppe Fischetti, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di intervenire rapidamente sulle infrastrutture stradali che saranno interessate dall’evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. “Nella giornata di oggi, in II Commissione, abbiamo portato all’attenzione... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Fischetti: “Intervenire subito sulla viabilità di Avetrana in vista dei Giochi del Mediterraneo”

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