Bobby Solo in concerto per la festa di San Zopito a Loreto

Da ilpescara.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 maggio a Loreto Aprutino si svolgerà il concerto di Bobby Solo, in occasione dei festeggiamenti dedicati a San Zopito martire. L’evento musicale si inserisce nelle celebrazioni che coinvolgono la comunità locale. La manifestazione si terrà in una location pubblica della città, con la presenza prevista di pubblico e appassionati di musica. Nessuna informazione è stata diffusa sui dettagli organizzativi o sugli orari precisi dell’evento.

A Loreto Aprutino, il prossimo 25 maggio, si terrà il concerto di Bobby Solo, durante i festeggiamenti di San Zopito martire.L’evento avrà luogo in piazza Garibaldi, con inizio previsto alle ore 21.30.Il concerto sarà anticipato dalla banda che accompagnerà la sacra processione, durante la quale.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Leggi anche: “La Festa di li Schietti” a Terrasini: non solo tradizione, anche Giusy Ferreri in concerto

Leggi anche: Bobby Solo rompe il silenzio sulle guerre: “La pace è l’unica strada”

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: BellaMa' 2025/26 - Bobby Solo canta Una lacrima sul viso - 20/04/2026 - Video; Bobby Solo, malore sul palco durante il concerto per gli 80 anni: Antibiotici e non mangiavo, sono svenuto a causa dell'ipoglicemia; La Dolce Vita / 66. Stagione concertistica; Ad Asti fiori in fiera, Iva Zanicchi madrina della kermesse.

Bobby Solo in concerto Cantare e suonare? Mi diverte più ora di quando ero giovaneLa verità è che mi diverto a suonare e cantare oggi molto più di quando ero giovane. Agli esordi cantavo in playback, ora vado in tv solo dove posso cantare live. Non fosse l’anagrafe a raccontare ... ilrestodelcarlino.it

Bobby Solo, malore durante il concerto dei suoi 80 anni. Il cantante barcolla sul palco: «Non sto molto bene, potete darmi una sedia?»PORDENONE - Blues and rock forever con chitarra in mano e look da palco. Si presenta così Roberto Satti, in arte Bobby Solo nel suo ultimo videomessaggio su Facebook per rassicurare sul suo stato di ... ilgazzettino.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.