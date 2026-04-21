Bobby Solo in concerto per la festa di San Zopito a Loreto

Il 25 maggio a Loreto Aprutino si svolgerà il concerto di Bobby Solo, in occasione dei festeggiamenti dedicati a San Zopito martire. L’evento musicale si inserisce nelle celebrazioni che coinvolgono la comunità locale. La manifestazione si terrà in una location pubblica della città, con la presenza prevista di pubblico e appassionati di musica. Nessuna informazione è stata diffusa sui dettagli organizzativi o sugli orari precisi dell’evento.

A Loreto Aprutino, il prossimo 25 maggio, si terrà il concerto di Bobby Solo, durante i festeggiamenti di San Zopito martire.L’evento avrà luogo in piazza Garibaldi, con inizio previsto alle ore 21.30.Il concerto sarà anticipato dalla banda che accompagnerà la sacra processione, durante la quale.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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