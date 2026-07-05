Il colle etrusco di Volterra diventa digitale. È stato approvato il progetto di digitalizzazione del patrimonio culturale, che prevede l’uso di tecnologie avanzate per la conservazione e la fruizione dei beni storici. L’intervento coinvolge sistemi digitali per mappare, conservare e rendere accessibili i beni archeologici e artistici. Il processo mira a integrare tecnologie innovative con il patrimonio storico, puntando a una gestione più moderna e accessibile del sito.

VOLTERRA Il futuro del patrimonio culturale di Volterra passa attraverso la transizione digitale e le più avanzate frontiere dell’ innovazione tecnologica. La Giunta Comunale ha infatti approvato formalmente l’adesione della città al progetto europeo denominato Dcip - Digital cultural infrastructure platform, un’iniziativa ambiziosa che mira a traghettare la gestione e la valorizzazione dei beni storici e monumentali direttamente nell’era dei gemelli digitali e dell’ intelligenza artificiale. La delibera, approvata all’unanimità in giunta comunale, segna l’avvio di una collaborazione strategica con la società ScanHeritage Srl, promotrice dell’intera operazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il colle etrusco “tecnologico“. Via libera alla digitalizzazione del patrimonio culturale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il fascino del Palio protagonista. I bambini più vicini alla storia: "Un enorme patrimonio culturale"Il Palio di Castel del Piano torna a essere al centro dell’attenzione con una mattinata dedicata alla tradizione e alla memoria.

Svolta Mutonia: verso lo stop alla demolizione del parco. "È patrimonio culturale e identitario”Dopo anni di controversie legali e ordinanze di demolizione, il parco artistico di Mutonia potrebbe essere salvato.