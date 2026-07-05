Il colle etrusco tecnologico Via libera alla digitalizzazione del patrimonio culturale

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il colle etrusco di Volterra diventa digitale. È stato approvato il progetto di digitalizzazione del patrimonio culturale, che prevede l’uso di tecnologie avanzate per la conservazione e la fruizione dei beni storici. L’intervento coinvolge sistemi digitali per mappare, conservare e rendere accessibili i beni archeologici e artistici. Il processo mira a integrare tecnologie innovative con il patrimonio storico, puntando a una gestione più moderna e accessibile del sito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

VOLTERRA Il futuro del patrimonio culturale di Volterra passa attraverso la transizione digitale e le più avanzate frontiere dell’ innovazione tecnologica. La Giunta Comunale ha infatti approvato formalmente l’adesione della città al progetto europeo denominato Dcip - Digital cultural infrastructure platform, un’iniziativa ambiziosa che mira a traghettare la gestione e la valorizzazione dei beni storici e monumentali direttamente nell’era dei gemelli digitali e dell’ intelligenza artificiale. La delibera, approvata all’unanimità in giunta comunale, segna l’avvio di una collaborazione strategica con la società ScanHeritage Srl, promotrice dell’intera operazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il colle etrusco tecnologico via libera alla digitalizzazione del patrimonio culturale
© Lanazione.it - Il colle etrusco “tecnologico“. Via libera alla digitalizzazione del patrimonio culturale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il fascino del Palio protagonista. I bambini più vicini alla storia: "Un enorme patrimonio culturale"Il Palio di Castel del Piano torna a essere al centro dell’attenzione con una mattinata dedicata alla tradizione e alla memoria.

Svolta Mutonia: verso lo stop alla demolizione del parco. "È patrimonio culturale e identitario”Dopo anni di controversie legali e ordinanze di demolizione, il parco artistico di Mutonia potrebbe essere salvato.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web