Il fascino del Palio protagonista I bambini più vicini alla storia | Un enorme patrimonio culturale

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Palio di Castel del Piano torna a essere al centro dell’attenzione con una mattinata dedicata alla tradizione e alla memoria. I bambini, coinvolti nel racconto della storia locale, hanno espresso entusiasmo per questa manifestazione che rappresenta un patrimonio culturale importante per il paese. L’evento prevede momenti di ascolto e partecipazione, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il valore delle radici storiche e delle pratiche che hanno segnato nel tempo questa comunità.

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CASTEL DEL PIANO Sarà una mattinata dedicata alla tradizione, alla memoria e al coinvolgimento delle nuove generazioni quella in programma domani a Castel del Piano, dove torna la quarta edizione di " Ti racconto il Palio ", il progetto promosso dalla Consulta delle Contrade del Palio in collaborazione con la Scuola Primaria "L. Santucci". L’appuntamento è fissato dalle 10 alle 12 in Piazza Carducci, con il patrocinio del Comune di Castel del Piano e della Regione Toscana. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nella sala consiliare. Il progetto nasce con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla storia e ai valori del Palio, la manifestazione più rappresentativa del paese, trasformandola in un percorso educativo e culturale capace di coinvolgere tutte le classi della scuola primaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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