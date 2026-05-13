Svolta Mutonia | verso lo stop alla demolizione del parco È patrimonio culturale e identitario

Dopo anni di controversie legali e ordinanze di demolizione, il parco artistico di Mutonia potrebbe essere salvato. Il Comune ha deciso di tutelare il sito riconoscendone il valore come patrimonio culturale e identitario, evitando così la sua demolizione. La vicenda ha coinvolto diverse battaglie giudiziarie e scontri sul futuro del parco, situato alle porte di Santarcangelo, che ora potrebbe mantenere la sua posizione originaria.

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