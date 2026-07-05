il caviale parla italiano

Il caviale italiano è un'eccellenza gastronomica che ancora pochi associano al nostro Paese. Eppure è il primo produttore europeo e, da sola, Calvisius realizza circa 30 delle 250 tonnellate prodotte ogni anno nel continente (sono 750 a livello mondiale). Ma prima delle lattine, dei ristoranti stellati e delle degustazioni, ci sono sessanta ettari di vasche alimentate da una risorgiva purissima che sgorga direttamente all'interno della tenuta di Agroittica Lombarda, a Calvisano, nella bassa bresciana. Attraversa ghiaia ed erbe spontanee e possiede caratteristiche così particolari che qui usano una parola presa in prestito dall'enologia: terroir. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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