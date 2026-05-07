A Calvisano, in provincia di Brescia, una realtà dedicata alla produzione di caviale ha annunciato il cambio di nome, passando da un nome storico a Vivari Caviar. La decisione interessa l'azienda che si occupa di lavorare e commercializzare caviale italiano, mantenendo però invariata la produzione e l’identità legata alla qualità del prodotto. La modifica riguarda esclusivamente il marchio, senza alterare le attività o le caratteristiche del caviale.

Il caviale parla italiano C’è un filo d’oro che lega le acque pure del Nord Italia alle tavole più esclusive del mondo. È una storia di visione e coraggio, un’epopea di gusto che ha riscritto le regole dell'oro nero attraverso l’intesa perfetta di una coppia che ha saputo trasformare l'acquacoltura in un’arte sopraffina. Tutto nasce da un’intuizione audace di Carlo Dalla Rosa, esperto itticoltore italiano, nel settore dagli Anni Novanta, che ha trasformato una ex troticoltura in un allevamento italiano di storione. La lavorazione manuale delle uova di storione Dopo oltre un decennio di sperimentazione, la prima estrazione delle uova arriva nel 2005.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il caviale italiano cambia linguaggio ma non identità

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