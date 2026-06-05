Calvisius il caviale italiano sostenibile che ha conquistato il mondo
Il 5 giugno si celebra la Giornata mondiale dell’ambiente. In questa occasione, si evidenzia il caviale Calvisius, prodotto italiano sostenibile apprezzato a livello internazionale. La produzione si svolge con metodi che rispettano l’ambiente, senza compromettere la qualità del prodotto. La giornata invita a riflettere sulla possibilità di unire lusso e pratiche ecologiche, dimostrando che possono coesistere.
Una giornata speciale, il 5 giugno. È la Giornata mondiale dell’ambiente. Un’occasione per ricordare che lusso e sostenibilità non sono necessariamente in contraddizione, anzi. Lo dimostra, da quasi cinquant’anni, una storia tutta italiana che parte dalle acciaierie bresciane e arriva sulle tavole dei migliori ristoranti del mondo. Agroittica Lombarda è il più grande allevamento di storioni in Europa e il primo produttore di caviale sostenibile a livello globale. Il suo brand di punta, Calvisius, è presente nelle first class delle principali compagnie aeree, nelle gastronomie d’eccellenza internazionali e nei ristoranti stellati più rinomati al mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it
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