Una giornata speciale, il 5 giugno. È la Giornata mondiale dell’ambiente. Un’occasione per ricordare che lusso e sostenibilità non sono necessariamente in contraddizione, anzi. Lo dimostra, da quasi cinquant’anni, una storia tutta italiana che parte dalle acciaierie bresciane e arriva sulle tavole dei migliori ristoranti del mondo. Agroittica Lombarda è il più grande allevamento di storioni in Europa e il primo produttore di caviale sostenibile a livello globale. Il suo brand di punta, Calvisius, è presente nelle first class delle principali compagnie aeree, nelle gastronomie d’eccellenza internazionali e nei ristoranti stellati più rinomati al mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Calvisius, il caviale italiano sostenibile che ha conquistato il mondo

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