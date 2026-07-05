Il caso del sacerdote americano sorpreso a rubare un frammento del parco Celio di Roma
Un sacerdote americano è stato sorpreso mentre cercava di rubare un frammento dal parco Celio a Roma. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di furti di reperti archeologici nella città, ma questa volta il fatto è stato particolarmente insolito. La polizia ha fermato il sacerdote sul luogo e ha sequestrato il frammento. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni e sui precedenti dell’uomo.
Roma, 5 luglio 2026 – Non è un episodio isolato che qualcuno provi a rubare frammenti archeologici nella Capitale. Ma questa volta il caso è quantomeno singolare. I carabinieri di Roma hanno sorpreso nel sito archeologico delle ''Case Romane del Celio'', in via San Paolo della Croce, una persona mentre stava cercando di staccare un frammento lapideo storico. L’uomo, intento a trafugare il reperto direttamente dalla strutture protette nella celebre area archeologica palocristiana, non era però un cittadino qualsiasi. Le forze dell’ordine, dopo averlo fermato in tempo e identificato, hanno scoperto che si trattava di un sacerdote statunitense di 37 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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