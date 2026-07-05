il caso del sacerdote americano sorpreso a rubare un frammento del parco celio di roma

Notizia in breve

Un sacerdote americano è stato sorpreso mentre cercava di rubare un frammento dal parco Celio a Roma. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di furti di reperti archeologici nella città, ma questa volta il fatto è stato particolarmente insolito. La polizia ha fermato il sacerdote sul luogo e ha sequestrato il frammento. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni e sui precedenti dell’uomo.