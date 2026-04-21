Un vigneto high-tech sulla collina del Celio | all' ombra del Colosseo il nuovo progetto di viticoltura urbana

Un nuovo progetto di viticoltura urbana si sta sviluppando sulla collina del Celio, vicino al Colosseo. Si tratta di un vigneto dotato di tecnologie avanzate, installato in un'area storica nel centro della città. La realizzazione prevede l'impiego di sistemi innovativi per la coltivazione delle uve, che sfruttano strumenti di precisione e monitoraggio digitale. Il progetto si inserisce in un quadro di iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio urbano e all'agricoltura sostenibile.

Un vigneto all’ombra del Colosseo non è il fantasioso slogan pubblicitario scelto da qualche produttore di vino. L’idea di coltivare l’uva a ridosso dell’Anfiteatro Flavio s’iscrive piuttosto nel solco d’un progetto che l’amministrazione capitolina ha già avviato.Un progetto innovativoNel.🔗 Leggi su Romatoday.it

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