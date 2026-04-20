Ignorata proposta unitaria dei territori | il caso sulla nomina del presidente del Parco delle foreste casentinesi

I sindaci di alcuni comuni dell'area hanno diffuso una nota in cui manifestano rammarico e preoccupazione per l'avvio dell'iter di nomina del nuovo presidente del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte. Secondo quanto riferito, la proposta unitaria dei territori non sarebbe stata presa in considerazione durante il procedimento. La questione riguarda l’assenza di un accordo tra le amministrazioni coinvolte prima dell’avvio delle procedure ufficiali.

I sindaci di Bagno di Romagna, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia e Tredozio esprimono in una nota “forte rammarico e profonda preoccupazione in merito alle recenti notizie riguardanti l’avvio dell’iter di nomina del presidente del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Nomina Parco Foreste Casentinesi, l’ira del Pd: "Una lottizzazione politica, è uno schiaffo alla Romagna"“Le notizie che giungono dalla stampa sulla nomina del presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna ci... Due nuove specie di farfalle nel parco delle Foreste CasentinesiDue nuove farfalle volano leggere e leggiadre nella grande area protetta del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, di cui fa parte anche un buon lembo...