Un uomo di 80 anni, appassionato di calcio, ha passato molti anni a seguire una scuola calcio in un oratorio locale. Dopo aver giocato da giovane, ha assistito alla crescita di numerosi bambini e ragazzi, vivendo le partite e le attività sportive del gruppo. Ricorda come il calcio da oratorio insegni a vincere e perdere insieme, diventando anche una lezione di vita per chi ha partecipato. Non ha specificato altre attività o dettagli sulla sua esperienza.

Sono un appassionato di calcio. Ho ottant'anni e per molti anni, dopo aver giocato da giovane, ho seguito una scuola calcio nell'oratorio della mia parrocchia, vedendo crescere intere generazioni di bambini e ragazzi. In questi giorni, guardando le partite dei Mondiali e ripensando al calcio che ho conosciuto, riflettevo su come questo sport sia cambiato nel corso dei decenni. Oggi sembra dominato dal business, dai contratti milionari, dall'immagine e dalla ricerca del risultato a ogni costo. Per questo mi chiedo: il calcio può ancora essere una palestra di vita per le nuove generazioni? Quali valori sportivi ed educativi dovremmo recuperare perché il calcio torni a essere, soprattutto per i giovani, una vera scuola di umanità?». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il calcio da oratorio è una lezione di vita. Insegna a vincere insieme e a saper perdere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aleandro Falciglia: «Al cinema vivo un poliamore e credo che si possano amare più persone insieme. Nella vita esco da una storia importante e ho paura di crescere e perdere la mia freschezza»In un film, l’attore interpreta un giovane coinvolto in una relazione con due donne, riflettendo un modello di amore poliamoroso.

Conte prende una lezione di calcio da Sarri (è una candidatura?)Antonio Conte ha assistito a una partita in cui Maurizio Sarri ha dimostrato un diverso approccio tattico, riuscendo a dominare il gioco anche senza...

Si parla di: Oratorio, una palestra di valori dove il pallone è ancora un gioco; Milano, lo sport paralimpico entra in oratorio e insegna l’inclusione.

Il calcio da oratorio è una lezione di vita. Insegna a vincere insieme e a saper perdereSarebbe ingiusto affermare che il calcio abbia perduto del tutto la sua anima. Essa continua a vivere nei campi degli oratori, nelle società dilettantistiche, nelle società e nelle scuole calcio ben g ... ilgiornale.it