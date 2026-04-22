In un film, l’attore interpreta un giovane coinvolto in una relazione con due donne, riflettendo un modello di amore poliamoroso. Nel corso delle riprese, ha dichiarato di credere nella possibilità di amare più persone contemporaneamente e ha condiviso di aver appena lasciato una relazione significativa nella vita reale. Ha anche espresso timori legati alla crescita e alla perdita della spontaneità, temi che emergono nel suo personaggio e nella sua storia personale.

Com'è stato dare vita a un poliamore sulla scena? «È stata una novità un po' per tutti: nel film l'amore viene raccontato a 360 gradi, visto che c'è l'amore tradizionale, l'amicizia e, appunto, il poliamore che abbiamo approcciato in maniera molto tranquilla. Non volevamo, infatti, spiegare qualcosa che non ha bisogno di spiegazioni. Con Alice Lupparelli e Bea Barret ci siamo molto divertiti: sul set abbiamo creato un bellissimo legame al punto che, anche nelle pause, se c‘era uno di noi tre da qualche altra parte gli altri due si preoccupavano e si chiedevano dove fosse. L’ultima scena, l'unica in cui i nostri personaggi non stavano più insieme, è stata particolare perché recitare da singoli e non più come un'unica unità ci è sembrato strano».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Aleandro Falciglia: «Al cinema vivo un poliamore e credo che si possano amare più persone insieme. Nella vita esco da una storia importante e ho paura di crescere e perdere la mia freschezza»

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