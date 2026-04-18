Conte prende una lezione di calcio da Sarri è una candidatura?

Antonio Conte ha assistito a una partita in cui Maurizio Sarri ha dimostrato un diverso approccio tattico, riuscendo a dominare il gioco anche senza il controllo della palla. Durante l'incontro, l'allenatore di una squadra ha mostrato come si possa gestire la partita con strategie alternative, mettendo in evidenza la capacità di adattarsi alle situazioni di gioco. Questa partita ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori per le differenze nelle impostazioni tattiche.

Conte prende una lezione di calcio da Sarri Antonio Conte si becca una ripassata calcistica da Maurizio Sarri che dimostra di saper giocare a calcio anche senza possesso palla. La Lazio vince due a zero al Maradona e non ruba assolutamente nulla, anzi il risultato le va stretto. I biancocelesti giocano una partita intensa, tutta recupero palla e ripartenza. Così si fa. In questo modo segnano due gol, conquistano e sbagliano un rigore, e si divorano altre occasioni. Dopo una partita così, è impossibile tenere fuori Sarri dalle candidature per l’eventuale post Conte. Ha dimostrato di saper giocare anche senza quell’inutile e ridondante possesso palla, gliene va dato atto e per noi del Napolista è una medaglia al merito.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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