Dà in escandescenze in pronto soccorso poi aggredisce anche i carabinieri

Un uomo ha iniziato a urlare e insultare il personale sanitario nel pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La situazione è peggiorata, portando all'intervento dei carabinieri, chiamati dai presenti. Dopo essere stato accompagnato fuori dalla struttura, l'uomo ha aggredito anche i militari intervenuti per sedare la situazione. La vicenda si è conclusa con l'accompagnamento in caserma dell'aggressore.

Al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina aveva cominciato a insultare il personale sanitario, tanto da rendere necessario l'intervento dei carabinieri, allertati da una chiamata al 112. Arrivati sul posto, i militari della compagnia di Latina hanno identificato l'uomo.🔗 Leggi su Latinatoday.it AGGREDISCE MEDICI E PAZIENTI IN PRONTO SOCCORSO LA NOTTE DI CAPODANNO | 02/01/2026 Notizie correlate Cecina, dà in escandescenze al pronto soccorso e aggredisce i carabinieri: arrestatoHa dato in escandescenze al pronto soccorso di Cecina scagliandosi contro i carabinieri e per questo un 32enne residente a Livorno è stato arrestato... Sotto l'effetto dell'alcol crea scompiglio in piazza del Papa, poi dà in escandescenze al pronto soccorsoL'intervento congiunto di personale sanitario e polizia per un cittadino somalo, fermato per ubriachezza molesta e poi sottoposto alle cure del caso... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dà in escandescenze al Pronto Soccorso: calci alle porte, denunciato 22enne; Paziente dà in escandescenze al pronto soccorso, feriti tre sanitari all’ospedale Torregalli; Cecina, dà in escandescenze al pronto soccorso e aggredisce i carabinieri: arrestato; Messina, dà in escandescenze e devasta una stanza del Papardo: ferita una guardia giurata. Paziente dà in escandescenze al pronto soccorso, feriti tre sanitari all’ospedale TorregalliSiamo alle solite. L’aggressione avvenuta al pronto soccorso di Torregalli non può essere liquidata come un episodio isolato o meno grave di altri. Chi lavora nella sanità non può continuare a svolge ... 055firenze.it Dà in escandescenze al pronto soccorso, 22enne denunciatoIl giovane ha chiesto il ricovero, ma informato che non sussistevano i requisiti, ha iniziato a insultare il personale sanitario, prendendo a calci due porte. Per lui Foglio di Via dal comune per qu ... laprovinciacr.it Dà in escandescenze al pronto soccorso e aggredisce i Carabinieri: arrestato Momenti di tensione nella serata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale di Latina, dove un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con l - facebook.com facebook MOMENTI DI PANICO IN BANCA A FROSINONE: UOMO DÀ IN ESCANDESCENZE, INTERVENGONO POLIZIA E 118 x.com