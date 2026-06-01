Nella notte di domenica 31 maggio, i carabinieri sono intervenuti a Migliarino di Fiscaglia, dove un uomo in stato di alterazione disturbava nella piazza principale. Quando sono arrivati, l’uomo ha minacciato e aggredito di nuovo i militari, questa volta con un coltello in mano. È stato immobilizzato e fermato.

Nella tarda serata di domenica 31 maggio, i carabinieri di Portomaggiore sono intervenuti in località Migliarino di Fiscaglia per una segnalazione relativa a un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica che stava creando disturbo nella piazza principale del paese.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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SPACCIATORE AGGREDISCE CARABINIERI, ARRESTATO E SUBITO LIBERO | 28/01/2026

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Minaccia e aggredisce (di nuovo) i carabinieri, questa volta ha anche un coltello x.com

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