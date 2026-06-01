Il Bayern Monaco piomba su Bisseck | l’Inter spara alto e fissa il prezzo del riscatto

Notizia in breve

Il Bayern Monaco ha mostrato interesse per Yann Bisseck, che attualmente gioca in prestito in Italia. L’Inter ha fissato un prezzo di riscatto elevato, rendendo difficile il trasferimento definitivo. La trattativa tra i club è in corso, ma nessuna decisione è stata ancora presa. Bisseck, che ha avuto un ruolo significativo nella difesa, potrebbe tornare in Germania se le condizioni si concretizzano. La situazione rimane in evoluzione e nessun dettaglio sui tempi di eventuale accordo è stato comunicato.