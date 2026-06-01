Il Bayern Monaco piomba su Bisseck | l’Inter spara alto e fissa il prezzo del riscatto
Il Bayern Monaco ha mostrato interesse per Yann Bisseck, che attualmente gioca in prestito in Italia. L’Inter ha fissato un prezzo di riscatto elevato, rendendo difficile il trasferimento definitivo. La trattativa tra i club è in corso, ma nessuna decisione è stata ancora presa. Bisseck, che ha avuto un ruolo significativo nella difesa, potrebbe tornare in Germania se le condizioni si concretizzano. La situazione rimane in evoluzione e nessun dettaglio sui tempi di eventuale accordo è stato comunicato.
Il ritorno in pianta stabile in Germania potrebbe non essere solo un miraggio estivo per Yann Bisseck, l’uomo che ha letteralmente scompaginato le gerarchie della difesa nerazzurra. Diventato un punto fermo della retroguardia dell’ Inter grazie all’avvento in panchina di Cristian Chivu, il centrale tedesco ha disputato una stagione da assoluto protagonista, attirando su di sé i riflettori dei più prestigiosi club d’Europa. Una crescita esponenziale, la sua, che ha spinto la dirigenza di viale della Liberazione a rivedere completamente i piani finanziari legati a una sua eventuale cessione, blindando il cartellino dietro una richiesta economica pesantissima. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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