Juventus l’Arsenal piomba su Cambiaso e la Juve fissa il prezzo
Il calciomercato internazionale si riaccende con l’interesse dell’Arsenal per Andrea Cambiaso, giocatore attualmente in forza alla Juventus. La società inglese ha manifestato il desiderio di acquistare il calciatore, mentre i bianconeri hanno fissato il prezzo di vendita a 60 milioni di euro. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, mentre la Juventus si prepara a valutare eventuali offerte.
L’Arsenal piomba su Cambiaso: la Juventus fissa il prezzo a 60 milioni. Il calciomercato internazionale torna a bussare alle porte della Continassa, questa volta con l’interesse concreto dell’Arsenal per Andrea Cambiaso. Il laterale bianconero, diventato ormai un punto fermo nello scacchiere tattico del club, è finito nel mirino L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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