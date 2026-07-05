Il Barcellona sta considerando nuovamente Rafa Leao come possibile alternativa a Rashford. L'interesse è concreto, anche se il tecnico chiede uno sconto sul prezzo di trasferimento. Leao, che ha brillato ai Mondiali con un assist, non rientra più nei piani futuri del Milan e questo ha riacceso l'interesse dei catalani. La trattativa potrebbe coinvolgere negoziati sul costo del cartellino, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Rafa Leao torna tra i pensieri del Barcellona. L'ottima prestazione ai Mondiali in Portogallo-Croazia, con tanto di assist al neomilanista Goncalo Ramos, e il fatto che l'esterno non rientri nei piani futuri del Milan, hanno portato i catalani a rivalutare la pista del 27enne., Già nel mirino di Flick, per quanto non in modo concreto, nelle ultime due estati, come riporta il Mundo Deportivo in Spagna. Nel 2024 poteva essere un'alternativa a Nico Williams, protagonista con la Roja campione d'Europa e che ha poi deciso di restare a Bilbao; mentre un anno fa era nella lista insieme a Luis Diaz e Marcus Rashford., Il Barça puntò sull'inglese anche a causa della situazione economica, preferendo un prestito a un investimento che all'epoca sarebbe stato ingente. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Il Barça ripensa a Leao come alternativa a Rashford. Interesse concreto, però Flick chiede lo sconto

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