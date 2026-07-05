Ida Wobker squalificata da Wimbledon a 15 anni | Nell'ufficio dell'arbitro piangeva Si vergognava

Notizia in breve

La giovane tennista tedesca di 15 anni è stata squalificata da Wimbledon juniores dopo aver colpito uno spettatore con la racchetta e averla scagliata a terra. Durante l'udienza, si è vista piangere nell’ufficio dell’arbitro e si è mostrata molto imbarazzata. La decisione di escluderla dal torneo è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori sanzioni o richiami. La giocatrice ha ammesso l’incidente e si è scusata pubblicamente.