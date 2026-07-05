Zlatan Ibrahimovic, opinionista per Fox Sports negli Stati Uniti, ha commentato la vittoria della Francia contro il Paraguay nei sedicesimi di finale dei Mondiali. L’ex calciatore ha osservato che la squadra francese ha risposto alla tensione con un sorriso, mentre lui ha ammesso di aver vissuto la partita in modo diverso. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla Francia, che ha proseguito nel torneo. Ibrahimovic ha assistito alla sfida come commentatore televisivo.

Zlatan Ibrahimovic, impegnato come opinionista per Fox Sports negli Stati Uniti, ha assistito da vicino al successo della Francia con il Paraguay nei sedicesimi di finale dei Mondiali. Una partita caratterizzata da episodi tutt'altro che piacevoli, con i calciatori paraguaiani sempre pronti a provocare, tentando di trarre in inganno la Francia di Rabiot, Maignan e compagni. Il Senior Advisor del Milan ha quindi commentato l'accaduto, ribadendo il disappunto per il comportamento dei sudamericani e elogiando invece l'atteggiamento dei francesi: > "Oggi per la squadra francese è stata una sfida diversa. Si trattava soprattutto di non farsi provocare, di mantenere la calma, di non cadere nelle trappole dei paraguaiani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ibra esalta la Francia dopo la sfida tesa con il Paraguay: "Hanno risposto con un sorriso, io invece..."

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