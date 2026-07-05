LIVE Ibra su Francia-Paraguay | Io avrei preso quattro rossi Il tecnico dell' Australia sotto accusa

Ibrahimovic ha commentato la partita tra Francia e Paraguay, affermando che avrebbe mostrato quattro cartellini rossi. Il commento si è concentrato sulla gestione delle provocazioni da parte dei francesi, sottolineando l'importanza di mantenere la calma. Nel frattempo, il tecnico dell’Australia è stato messo sotto accusa, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La partita e le dichiarazioni sono state oggetto di discussione pubblica.

Ibrahimovic ha commentato Francia-Paraguay: "Il punto centrale per la Francia in questa partita era non cedere alle provocazioni, rimanere calmi. Io avrei preso quattro cartellini rossi in questa partita" La Federazione calcistica australiana ha espresso il proprio sostegno all'allenatore Tony Popovic, finito sotto accusa, nonostante alcune decisioni discutibili prese nella sconfitta ai rigori contro l'Egitto ai Mondiali, che ha impedito alla squadra di superare la fase a eliminazione diretta. Popovic ha suscitato critiche da parte di alcuni ex giocatori australiani di alto profilo per aver sostituito il portiere titolare Patrick Beach nei minuti finali del tempo supplementare della partita dei sedicesimi di finale a Dallas, venerdì scorso, quando i rigori erano ormai imminenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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