Valeria Marini e la chat con Sanchez | Io gli ho scritto Ha risposto? No

Valeria Marini ha confermato di aver scritto a Sanchez, presidente della repubblica spagnola, durante un'intervista a BellaMa'. Ha aggiunto di aver ricevuto una risposta negativa e ha precisato che la comunicazione non si tratta di una bugia. La showgirl ha riferito di aver tentato di contattare il politico, ma senza successo. La discussione è avvenuta in un contesto televisivo, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sul contenuto del messaggio.

(Adnkronos) – "Non è una balla, ho scritto a Sanchez. Il presidente della repubblica spagnola". Valeria Marini, ospite di Pierluigi Diaco a BellaMa', non fa marcia indietro. "Gli scritto su Instagram, si è opposto alla guerra e ha chiesto ai follower cosa pensassero. Io ho risposto come una normale utente e ho scritto se secondo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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