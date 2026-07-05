I vincoli e l' invivibilità un nuovo patto green a Lecce per le piazze del futuro
In una piazza di Lecce, 38 alberi sono stati piantati in un'area che circonda il castello Carlo V. La presenza degli alberi ha modificato significativamente l’aspetto e l’atmosfera della piazza, che di recente è stata ristrutturata. La nuova disposizione crea zone d’ombra e verde, ma ha anche suscitato discussioni sulla compatibilità con l’aspetto storico dell’area, che si presenta oggi più arida e meno riconoscibile rispetto al passato.
Come possono 38 alberi nuocere al castello Carlo V, mutare irrimediabilmente l’identità storica di una piazza che - appena rifatta - oggi arde sotto l’inclemente sole di luglio? Più simile ad una landa desolata che a quell’agorà in cui il sindaco Adriana Poli Bortone spera si trasformi presto. Speranza vana: forse quando arriverà d’inverno? Eppure possono, tanto che di quegli alberi - previsti nel progetto originario dell’architetto Alfredo Foresta - non c’è nemmeno l’ombra. Ed è proprio il caso di dirlo. A dire l’ultima parola su piazzetta Libertini è stata, come sempre, la Soprintendenza che dopo - un lungo tira e molla - ha concesso solo la piantumazione di nemmeno dieci, piccole, alberature. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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