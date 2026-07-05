I vincoli e l' invivibilità un nuovo patto green a Lecce per le piazze del futuro

Notizia in breve

In una piazza di Lecce, 38 alberi sono stati piantati in un'area che circonda il castello Carlo V. La presenza degli alberi ha modificato significativamente l’aspetto e l’atmosfera della piazza, che di recente è stata ristrutturata. La nuova disposizione crea zone d’ombra e verde, ma ha anche suscitato discussioni sulla compatibilità con l’aspetto storico dell’area, che si presenta oggi più arida e meno riconoscibile rispetto al passato.