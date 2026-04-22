L’Italia ha chiesto ufficialmente la sospensione dei vincoli del patto di stabilità dell’Unione Europea, sottolineando che questa misura potrebbe permettere di utilizzare fino a 28 miliardi di euro in più di spesa pubblica. La proposta mira a dare maggiore flessibilità alle finanze nazionali, in un momento in cui il paese affronta una crisi energetica che richiede risorse aggiuntive. La richiesta è stata presentata alle autorità europee competenti.

La sospensione dei vincoli europei di bilancio potrebbe liberare fino a quasi 28 miliardi di euro. Uno spazio fiscale aggiuntivo che farebbe respirare l'Italia di fronte alla crisi energetica. Questi i numeri emersi dall'analisi del centro studi di Unimpresa, pubblicati prima dell'approvazione del Documento di economia e finanza 2026. In questo è stato confermato un deficit al 3,1%, una percentuale che ci porta lontano dall'uscita dalla procedura d'infrazione, come sperato dal ministro dell'Economia Giorgetti. Dal punto di vista del dialogo tra le parti, Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti hanno proposto...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Patto di stabilità, l’Italia chiede la sospensione: quanto valgono i vincoli Ue

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