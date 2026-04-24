Il governo ha espresso l’intenzione di chiedere un allentamento dei vincoli del patto di stabilità su alcuni settori economici, sostenendo che l’Italia non si trovi in isolamento rispetto a questa richiesta. La premier ha dichiarato che, in particolare, l’idea di ridurre le restrizioni sugli aiuti di Stato può essere considerata appropriata. La proposta viene avanzata in un momento in cui si discute di misure per sostenere la ripresa economica.

“Continuo a ritenere che, ad esempio, quando si parla di allentamento delle regole sugli aiuti di Stato, questo possa essere sensato. Ovviamente le due questioni che ho posto sono: quali sono i settori che vengono coinvolti” e “la questione della capacità fiscale che non è uguale nei diversi Stati membri. Se non si parte dall’allentamento dei vincoli per questi, almeno per questi settori, ovviamente si parla di una misura che è buona per alcuni e non è buona per altri”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine del Consiglio europeo informale a Nicosia, Cipro.” E noi di tutto abbiamo bisogno fuorché di creare in questo momento ulteriori disparità all’interno degli Stati membri.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Patto di stabilità, Meloni: "Allentare vincoli su alcuni settori, l'Italia non è sola"

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