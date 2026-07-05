Il 24 maggio, durante gli scontri tra tifosi juventini e torinisti prima del derby, alcuni poliziotti sono stati coinvolti. La procura di Torino ha richiesto l’arresto di uno di loro, accusato di aver commesso errori di mira durante l’intervento. Gli scontri si sono verificati in piazza, coinvolgendo anche ultrà e forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri provvedimenti o arresti.

L'EDITORIALE ALESSANDRO SALLUSTI La procura di Torino ha chiesto l’arresto di uno dei poliziotti impegnati durante gli scontri di piazza tra ultrà juventini e torinisti avvenuti il 24 maggio prima del derby della Mole. Secondo i pm il colpo che ha preso alla testa e ferito gravemente il tifoso juventino Marco Basoccu sarebbe partito dalla pistola lancia fumogeni dell’agente sotto indagine che avrebbe sparato il colpo in modo improprio (ad altezza uomo invece che verso l’alto). Sarà un processo a stabilire la verità e le responsabilità, certo la decisione della procura lascia l’amaro in bocca. Primo perché si fatica a comprendere i... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - I poliziotti, gli ultrà e gli errori di mira che diventano due

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