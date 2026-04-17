A volte, il nostro sguardo appare meno aperto e più spento, dando l’impressione di occhi più piccoli. Questa sensazione può derivare da errori nel trucco, come l’uso di tonalità sbagliate o di tecniche inadeguate. Ad esempio, applicare l’ombretto in modo errato o non sfumarlo correttamente può creare un effetto ottico che chiude lo sguardo. Questi piccoli dettagli possono influenzare molto l’aspetto degli occhi, rendendoli meno luminosi e più ristretti.

Ci sono giorni in cui lo sguardo sembra più chiuso, meno luminoso, quasi “stanco”. Spesso la causa non è la forma naturale dell’occhio, ma il modo in cui lo trucchiamo: alcuni prodotti, se applicati in modo non adatto, contribuiscono a far sembrare gli occhi più piccoli, riducendo visivamente lo spazio dell’occhio invece di valorizzarlo. Il punto d’altronde è proprio questo: il make-up occhi funziona soprattutto per illusioni ottiche, ed è importante sapere quali sono gli errori da evitare per non far sembrare gli occhi più piccoli. Eyeliner troppo spesso: il classico errore. Una riga nera intensa, spessa e continua lungo tutta la palpebra superiore è elegante, ma non sempre strategica.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gli errori make-up che fanno sembrare gli occhi più piccoli

After 60: 7 Makeup Mistakes That Are Aging Your Face (Without You Noticing)

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