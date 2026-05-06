Ligabue in concerto a Milano | si inaugura l' Unipol Dome Scaletta orari come arrivare e tutte le strade chiuse

Oggi a Milano si tiene il primo concerto all’interno dell’Unipol Dome, l’Arena Santa Giulia, che segna l’apertura ufficiale della struttura. La serata prevede l’esecuzione di alcune canzoni del cantautore, con orari e scaletta comunicati in anticipo. Sono state predisposte deviazioni sulla viabilità, con alcune strade chiuse per consentire l’afflusso e il deflusso dei visitatori. La zona è stata raggiunta con diverse linee di trasporto pubblico e percorsi pedonali.

Milano, 6 maggio 2026 – È arrivato il grande giorno dell’inaugurazione dell’Arena Santa Giulia per quanto riguardo i concerti. E tale evento non può che meritare un protagonista d’eccezione: sarà Luciano Ligabue a calcare il palco dell’Unipol Dome per “La prima notte - Music Opening Ceremony”. Evento sold-out, inizio alle ore 21. Il Liga Sarà il primo artista a esibirsi in questa spettacolare venue, segnando così l'inizio di una nuova era per il live entertainment in Italia. Il cantautore di Correggio battezzerà il nuovo tempio dei live in città, dopo il debutto della location in occasione delle Olimpiadi invernali (come stadio del ghiaccio).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ligabue in concerto a Milano: si inaugura l'Unipol Dome. Scaletta, orari, come arrivare e tutte le strade chiuse Notizie correlate Leggi anche: Ligabue in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta Concerto Marracash a Milano 18 aprile, come arrivare a Barona: le strade chiuse per l’eventoIl Marra Block Party, che è il concerto organizzato dal rapper Marracash nel quartiere Barona a Milano, si svolgerà domani, sabato 18 aprile 2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ligabue in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta; Ligabue inaugura l’Arena Milano; Mobilità. Arena Santa Giulia, il piano straordinario in occasione dei concerti; Milano, l'Unipol Dome apre il 6 maggio con un concerto inaugurale. Ligabue in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scalettaTutto quello che c'è da sapere per raggiungere l'Arena Santa Giulia mercoledì 6 maggio. In programma lo show di Ligabue per la cerimonia di inaugurazione dal palco dell’Unipol Dome ... milanotoday.it Concerto Ligabue a Milano: divieti e zona rossa a Santa Giulia. La mappaIn vigore il piano straordinario della viabilità per l’accesso all’Arena Santa Giulia in occasione del concerto di Ligabue di mercoledì 6 maggio. Cosa sapere ... milanotoday.it Questa sera il taglio del nastro, ma sull'inaugurazione dell'Unipol Dome pesa l'istruttoria per danno erariale della Corte dei Conti. La struttura (privata) è stata il tempio dell'hockey su ghiaccio durante le Olimpiadi invernali - facebook.com facebook Ligabue inaugura l’Unipol Dome: l’Arena Santa Giulia apre la stagione dei concerti milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com