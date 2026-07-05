i commercianti soffrono serve un limite alla ztl

Un rappresentante di Confcommercio ha affermato che i saldi rappresentano un’opportunità sia per i cittadini che per i commercianti, permettendo di vendere merce in eccedenza. Tuttavia, il presidente ha anche sottolineato che i commercianti stanno affrontando difficoltà e ha richiesto l’introduzione di limiti alla Ztl per aiutare il settore. La dichiarazione si concentra sul ruolo dei saldi e sulle restrizioni alla circolazione come possibili strumenti di sostegno.

Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio, i saldi sono un’occasione? "Sono una grande occasione per i cittadini e un bel momento per gli imprenditori del settore che possono mettere in vendita tutta la merce in eccedenza". Previsioni per quest’anno? "La partenza di ieri è stata positiva. Al momento ci sono tante scelte di vestiario, e lungo il cammino gli sconti potrebbero aumentare. C’è sempre ottimismo quando ci sono i saldi, però bisogna guardare il contesto che c’è attorno: guerre, bollette, e stipendi non aiutano di certo". Quanto spenderanno i cesenati? "Si pensa che i cesenati spenderanno anche quest’anno (come lo scorso anno) una media di 230 euro per famiglia (tra abbigliamento e calzature)". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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