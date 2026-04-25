A Milano, nel quartiere Isola, sono scoppiate proteste tra commercianti e residenti riguardo alla recente introduzione di una zona a traffico limitato. La misura, entrata in vigore da pochi giorni, ha suscitato reazioni di insofferenza, nonostante i mesi di discussioni tra le autorità comunali, i negozianti e gli abitanti dell’area. La questione riguarda l’impatto sulla vivacità del quartiere, noto per i suoi locali e negozi.

È partita da pochi giorni, ma ha già provocato rabbia e proteste. La zona a traffico limitato al quartiere Isola di Milano, famoso per i suoi locali e la sua vivace rete di negozi, arriva dopo mesi di inutili trattative tra comune, residenti e commercianti. Questi ultimi, in particolare, ora temono pesanti ripercussioni sulle loro attività.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, la rivolta dei commercianti del quartiere Isola contro la nuova ztl

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