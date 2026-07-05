I bikini più famosi dei film

Un bikini iconico fa il suo debutto sul grande schermo indossato da Brigitte Bardot. La scena si svolge nel cinema europeo, segnando una delle prime apparizioni riconoscibili di un due pezzi nel mondo del cinema. La presenza della modella francese ha contribuito a rendere il costume da bagno un simbolo di stile e sensualità nel settore cinematografico.

Il mitologico due pezzi esordisce sul grande schermo nelle curve di Brigitte Bardot. Una delle prime apparizioni riconoscibili, infatti, è nel cinema d'oltralpe. B.B. lo indossa in una serie di film dai titoli provocatori come Manina, ragazza senza veli e Piace a troppi. Il bikini più famoso di tutti i tempi? Senza dubbio il due pezzi bianco sfoggiato da Ursula Andress in Agente 007 - Licenza di uccidere, capostipite della saga con Sean Connery. Nella sua scena d’esordio, la prima Bond girl della storia del cinema emerge dalle acque caraibiche con una conchiglia in mano, dando vita a uno dei momenti più memorabili dell’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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