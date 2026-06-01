Marilyn Monroe i 10 film più famosi

Da vanityfair.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Monroe si impone definitivamente nella dramedy Fermata d'autobus (1956), che le vale una nomination ai Golden Globe. Tre anni dopo conquista il riconoscimento grazie a A qualcuno piace caldo, nei panni della suonatrice di ukulele coinvolta nelle disavventure di due musicisti crossdressing in fuga dalla malavita (interpretati da Jack Lemmon e Tony Curtis). I personaggi di Marilyn mascheravano una vita privata segnata da un’infanzia difficile trascorsa tra orfanotrofi e famiglie affidatarie, dalla depressione e da tre matrimoni falliti, tra cui quelli con il campione di baseball Joe DiMaggio e il drammaturgo Arthur Miller. La sua stella brillò con intensità ma per poco tempo: l’attrice morì prematuramente nel 1962, a soli 36 anni, nella sua casa di Los Angeles, per un’overdose di barbiturici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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