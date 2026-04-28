L'Ordine dei Medici ha espresso una ferma condanna riguardo alla detenzione illegale del medico Hussam Abu Safiya. La comunicazione ufficiale conferma che l'organizzazione condanna con decisione l'episodio e si riserva di seguire gli sviluppi della vicenda. La notizia riguarda una procedura giudiziaria in corso e riguarda un procedimento legale che coinvolge il professionista. Nessun commento o dichiarazione aggiuntiva è stata rilasciata al momento.

Ordine Medici: "Ferma condanna per la detenzione illegale del dott. Hussam Abu Safiya" “Apprendo con sgomento assieme al Consiglio Direttivo del nostro Ordine la notizia che un tribunale israeliano ha prolungato di altri sei mesi la detenzione arbitraria e assolutamente illegale del dottor Hussam Abu Safiya”, queste le parole del Presidente dell’Ordine dei Medici, dott. Pierluigi De Paolis. Il 27 dicembre 2024 il dott. Hussam Abu Safiya, pediatra e direttore dell’ospedale Kamal Adwan di Beit Lahiya, è stato arrestato dall’esercito israeliano. Non ci sono accuse contro di lui né la parvenza di un processo. Dal momento del suo arresto il dottore è stato ripetutamente torturato, fisicamente e psicologicamente.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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