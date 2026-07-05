Hellomac il ’salva massi’ Versanti a monte e a valle più sicuri con l’ingegneria
La Provincia di Prato ha destinato 2,7 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza lungo la strada provinciale 2 della Carigiola, a Cantagallo. I lavori riguardano i versanti a monte e a valle, con l'obiettivo di migliorare la stabilità delle zone interessate. Questi interventi sono finalizzati a rendere più sicure le aree soggette a frane e smottamenti.
Ammontano a 2,7 milioni di euro i fondi investiti dalla Provincia di Prato per gli interventi di messa in sicurezza dei versanti a valle e a monte lungo la Sp 2 della Carigiola, a Cantagallo. Ieri, c’è stata l’inaugurazione delle due opere con il presidente della Provincia Simone Calamai, il vice sindaco di Cantagallo, Giulio Bellini, la consigliera provinciale, Maila Grazzini e l’ingegnere Stefano Renzi, progettista delle opere. Il primo intervento riguarda l’abitato di Luicciana ed ha la lunghezza di 150 metri. I lavori, durati quasi un anno, hanno visto un complesso intervento consolidamento del versante di valle attraverso l’utilizzo di tecniche di ingegneria ambientale per un importo pari a 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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