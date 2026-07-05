Hellomac il ’salva massi’ Versanti a monte e a valle più sicuri con l’ingegneria

Notizia in breve

La Provincia di Prato ha destinato 2,7 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza lungo la strada provinciale 2 della Carigiola, a Cantagallo. I lavori riguardano i versanti a monte e a valle, con l'obiettivo di migliorare la stabilità delle zone interessate. Questi interventi sono finalizzati a rendere più sicure le aree soggette a frane e smottamenti.