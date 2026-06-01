Pericolo di caduta massi | rimosse decine di pietre sui versanti a fianco delle strade provinciali

Da parmatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Decine di pietre di grandi dimensioni sono state rimosse dai versanti che affiancano le strade provinciali a causa del rischio di caduta massi. L'intervento ha interessato diverse aree lungo i tratti a rischio, con operai e mezzi che hanno lavorato per mettere in sicurezza le zone. Nessun incidente o danno è stato segnalato durante le operazioni di bonifica. La rimozione è stata effettuata per prevenire eventuali pericoli alla circolazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Decine di pietre, anche di dimensioni piuttosto significative, sono state rimosse dai versanti che costeggiano le strade provinciali.È il frutto di un lavoro di monitoraggio, e di successiva rimozione, disposto dal Servizio Viabilità della Provincia di Parma nella zona di Corniglio con specifico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Amianto, mobili e perfino scarti edili: dalle strade provinciali rimosse oltre 235 tonnellate di rifiutiNegli ultimi mesi sono stati rimossi oltre 235 tonnellate di rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali, tra cui amianto, mobili, scarti edili,...

Lavori sulle strade provinciali: al via la ripavimentazione di quattro arterie provinciali nel SannioQuattro strade provinciali nel Sannio stanno per essere oggetto di lavori di ripavimentazione e messa in sicurezza.

Temi più discussi: Chiuso temporaneamente il sentiero Pizzo della Rondine: rischio frane e caduta massi; Prima che il pericolo diventi un’emergenza; San Nicola Arcella, Arcomagno. Le parole del sindaco non rassicurano: subito garanzie di sicurezza; Riace Superiore, strada provinciale chiusa al bivio dei Santi Medici Cosma e Damiano per caduta massi.

pericolo di pericolo di caduta massiRiaperta l’Axenstrasse dopo i controlliIl tratto di strada urano è tornato normalmente percorribile dopo che era stato chiuso domenica sera per un allarme di caduta massi ... rsi.ch

pericolo di pericolo di caduta massiL'Axenstrasse riapre al traffico dopo la chiusura per caduta massiLa Axenstrasse, chiusa al traffico ieri sera in seguito a un allarme per caduta massi, è nuovamente aperta questa mattina. Non sussiste alcun pericolo, ha comunicato Alert Swiss, l'app di allerta ... cdt.ch

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web