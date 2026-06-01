Pericolo di caduta massi | rimosse decine di pietre sui versanti a fianco delle strade provinciali

Notizia in breve

Decine di pietre di grandi dimensioni sono state rimosse dai versanti che affiancano le strade provinciali a causa del rischio di caduta massi. L'intervento ha interessato diverse aree lungo i tratti a rischio, con operai e mezzi che hanno lavorato per mettere in sicurezza le zone. Nessun incidente o danno è stato segnalato durante le operazioni di bonifica. La rimozione è stata effettuata per prevenire eventuali pericoli alla circolazione.