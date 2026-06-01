Pericolo di caduta massi | rimosse decine di pietre sui versanti a fianco delle strade provinciali
Decine di pietre di grandi dimensioni sono state rimosse dai versanti che affiancano le strade provinciali a causa del rischio di caduta massi. L'intervento ha interessato diverse aree lungo i tratti a rischio, con operai e mezzi che hanno lavorato per mettere in sicurezza le zone. Nessun incidente o danno è stato segnalato durante le operazioni di bonifica. La rimozione è stata effettuata per prevenire eventuali pericoli alla circolazione.
Decine di pietre, anche di dimensioni piuttosto significative, sono state rimosse dai versanti che costeggiano le strade provinciali.È il frutto di un lavoro di monitoraggio, e di successiva rimozione, disposto dal Servizio Viabilità della Provincia di Parma nella zona di Corniglio con specifico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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