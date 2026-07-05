Hamsun contro il sogno americano | grandezze e veleni del 4 luglio
Il 4 luglio negli Stati Uniti è stato oggetto di molte discussioni quest’anno. La celebrazione dell’Indipendenza, tradizionalmente un momento di festa nazionale, ha suscitato polemiche e analisi approfondite. La ricorrenza ha evidenziato divisioni e tensioni legate alla storia e alle attuali questioni sociali e politiche del paese. La giornata ha attirato attenzione anche sui simboli e sui valori associati alla festa, con diverse interpretazioni e posizioni espresse pubblicamente.
Roma, 5 lug – Il 4 luglio americano non è mai stato così discusso. Intorno alla ricorrenza dell’Indipendenza per antonomasia, infatti, sembra essersi riaperto un dibattito che in Occidente non si vedeva da anni: che cosa rappresentano davvero gli Stati Uniti? La ripubblicazione da parte di Bietti de La vita culturale dell’America moderna di Knut Hamsun arriva dentro questa domanda. Il libro, scritto dopo l’esperienza americana dell’autore norvegese, conserva ancora oggi una forza particolare perché affronta l’America prima che l’America diventasse il mito globale che conosciamo. Hamsun guarda gli Stati Uniti quando il sogno americano è già in formazione, ma ancora privo della patina hollywoodiana del Novecento. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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