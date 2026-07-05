Hamsun contro il sogno americano | grandezze e veleni del 4 luglio

Notizia in breve

Il 4 luglio negli Stati Uniti è stato oggetto di molte discussioni quest’anno. La celebrazione dell’Indipendenza, tradizionalmente un momento di festa nazionale, ha suscitato polemiche e analisi approfondite. La ricorrenza ha evidenziato divisioni e tensioni legate alla storia e alle attuali questioni sociali e politiche del paese. La giornata ha attirato attenzione anche sui simboli e sui valori associati alla festa, con diverse interpretazioni e posizioni espresse pubblicamente.