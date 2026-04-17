Sterling, piccolo spacciatore reduce da una serata storta, si trova in un negozio aperto 24 ore su 24 dove assiste alla vincita della lotteria da parte di uno dei clienti: la cifra monster è di 156 milioni di dollari. In un istante di follia decide di puntargli la pistola alla testa e farsi consegnare il biglietto. Peccato nel bagno dell’emporio proprio in quel momento si trovi un agente di polizia, che in preda al panico spara verso l’uomo armato, finendo però per uccidere involontariamente il vincitore, prima di essere a sua volta colpito da Sterling. In Your Lucky Day vi sono altri testimoni che stavano facendo acquisti nell’attività, ovvero la coppia formata da Abraham, musicista frustrato, e Ana Marlene, che aspetta un figlio da lui, oltre ovviamente al proprietario Amir, individuo di mezz’età di origini medio-orientali.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Your Lucky Day: un thriller sulla fine del sogno americano – Recensione

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