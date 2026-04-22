Da Galeata a Washington | il sogno americano del Vassallo corre su Azzurra
Il rombo (silenzioso) dei motori elettrici dell’Istituto Professionale "Angelo Vassallo" di Galeata si sposta verso ovest. Dopo l’emozionante avventura negli Emirati Arabi, che lo scorso febbraio ha visto il prototipo "Pettirossa" sfidare le scuole di tutto il mondo a Dubai, una nuova sfida.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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