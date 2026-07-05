Concerto Ultimo Gualtieri | Ora possiamo parlare di Metodo Roma

Dopo il Giubileo, un concerto di Ultimo a Tor Vergata ha attirato 250mila spettatori paganti, stabilendo un record in Italia. L’evento ha anche segnato il debutto del “Metodo Roma”, secondo le dichiarazioni di un rappresentante istituzionale. La serata ha visto il cantautore romano esibirsi di fronte alla più grande folla mai raccolta in un concerto in Italia. La manifestazione si è svolta in una location preparata per accogliere un pubblico così numeroso, senza segnalare problemi rilevanti di ordine pubblico o logistica.

Roma, 5 luglio 2026 – Dopo il Giubileo, il maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata certifica la bontà del “Metodo Roma” e segna un record doppio: per il cantautore romano e per la Capitale, che si è fatta trovare pronta per l’evento musicale con il maggior numero di spettatori paganti nella storia d’Italia: 250mila persone. Una prova imponente non solo dal punto di vista artistico, ma anche organizzativo. Sicurezza, salute dei partecipanti, mobilità e gestione dei flussi sono stati al centro di un modello costruito attraverso una collaborazione strutturata e multidisciplinare tra l’organizzazione di Ultimo, Roma Capitale, l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda coordinato da Alessandro Onorato, e l’ Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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SONO IL PRIMO DELLA FILA PER IL CONCERTO DI ULTIMO ( almeno credo )

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