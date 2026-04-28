Incendio nel Milanese fiamme dal tetto durante la ristrutturazione | otto squadre dei vigili del fuoco al lavoro

Questa mattina a Cormano, nel Milanese, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto il tetto di una palazzina in fase di ristrutturazione. Sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Le operazioni sono in corso per valutare i danni e gestire le zone circostanti. Nessuna informazione è stata comunicata sui responsabili o sulle cause dell’incendio.

Ore di apprensione questa mattina a Cormano, nel Milanese, per un incendio di vaste proporzioni che ha interessato il tetto di una palazzina. L'allarme è scattato intorno alle 10.30 in via Puccini 11, mobilitando immediatamente i soccorsi nell'area.L’intervento dei soccorritoriSul posto sono.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Incendio a Erba, tetto in fiamme: tre squadre dei vigili del fuoco in azioneMomenti di apprensione questa mattina a Erba per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione in via Como. Leggi anche: Senago, incendio a Villa Sioli. Le fiamme sono partite dal tetto. Vigili del fuoco al lavoro per ore Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio a Milano, fiamme nella camera da letto di un appartamento: attimi di paura; Incendio in zona San Siro a Milano, le fiamme bruciano l'appartamento dell'ultimo piano: evacuata la palazzina; Fiamme e paura al grattacielo. Appartamento a fuoco, due feriti; Incendio nel milanese in azienda di smaltimento di rifiuti. Incendio nel Milanese, fiamme dal tetto durante la ristrutturazione: otto squadre dei vigili del fuoco al lavoroIl rogo sarebbe divampato nella fase di coibentazione. Attualmente sono attivi piccoli focolai, ma i pompieri sono pronti a iniziare le operazioni di bonifica ... milanotoday.it Incendio in un appartamento a Motta Visconti nel Milanese: 4 persone in ospedale, evacuati due appartamentiIncendio a Motta Visconti: due anziani feriti lievemente, intossicati anche due vicini trasportati in ospedale ... fanpage.it Principio di incendio in una canna fumaria in una palazzina di due piani in via don Bosco nella mattinata di martedì 28 aprile. Non ci sarebbero persone intossicate. x.com Sky. . Pablo Trincia incontra Giannino Gottardi e Daniela Burigotto, i genitori di Marco Gottardi, morto insieme alla fidanzata Gloria Trevisan nell’incendio della Grenfell Tower di Londra. Nelle prime ore del 14 giugno 2017, la Grenfell Tower, una torre residenzi - facebook.com facebook