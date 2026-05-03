Auto in fiamme nella notte a Turate | due squadre dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio

Nella notte a Turate, si è verificato un incendio che ha coinvolto un’auto in sosta. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause dell’incendio o su eventuali danni alle persone. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni, e l’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Auto in fiamme nella notte a Turate, dove un intervento di soccorso tecnico si è reso necessario per l’incendio di un’auto in sosta.L’allarme è scattato alle 2.15 in via Fornace. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una dal comando di Como e una dal distaccamento di.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Incendio a Erba, tetto in fiamme: tre squadre dei vigili del fuoco in azioneMomenti di apprensione questa mattina a Erba per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione in via Como. Le fiamme divorano una cascina: 8 squadre dei Vigili del Fuoco per domare l’incendioUna densa colonna di fumo nero, compatta e visibile a chilometri di distanza, ha squarciato il cielo sopra Brescia nelle prime ore della mattinata di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fiamme nella notte: distrutta un’auto, danneggiata una seconda vettura; Auto in fiamme nella notte a Villadossola; Range Rover in fiamme nella notte a Faggiano: pompieri bloccati dalle auto in sosta vietata, rogo spento a piedi; VIDEO | Auto in fiamme nella notte, intervento dei Vigili del Fuoco. Auto in fiamme a Castelfranco di Sotto, danneggiato anche un secondo veicoloIncendio nella notte a Castelfranco di Sotto: un’auto distrutta dalle fiamme e un secondo veicolo coinvolto. Nessun ferito ... gonews.it Momenti di paura nella notte, un'auto avvolta dalle fiamme e danni ad un'abitazione: vigili del fuoco in azioneTREMOSINE. Momenti di paura nella notte per un incendio. L'allarme è scattato verso le tre a Pieve di Tremosine. Le fiamme sarebbero partite da un'auto che in poco tempo l'hanno avvolta e purtroppo di ... ildolomiti.it Produttori di auto in rivolta. La Commissione Ue: tuteleremo i nostri interessi - facebook.com facebook Sassari, schianto all’incrocio fra auto e bus: cinque ragazzi feriti x.com