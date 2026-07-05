Gratteri sul furto di Fentanyl | Ecco perché è un business criminale con guadagni enormi e in aumento in Europa

Un furto di 80 fiale di Fentanyl dall’Ospedale Israelitico di Roma ha attirato l’attenzione. Il procuratore di Napoli ha spiegato che il Fentanyl, un farmaco antidolorifico anche usato come droga, rappresenta un business criminale con guadagni elevati e in crescita in Europa. Ha sottolineato che il Fentanyl ha una resa criminale molto alta, un alto valore, si può occultare facilmente e richiede una logistica meno complessa rispetto alla cocaina.

«Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento, minore complessità logistica rispetto alla cocaina». Così il procuratore di Napoli Nicola Gratteri definisce il Fentanyl, farmaco antidolorifico utilizzato anche come droga, dopo il furto di 80 fiale dall’Ospedale Israelitico di Roma. «Un furto di quella portata può interessare gruppi criminali diversi. Organizzazioni strutturate, reti specializzate, intermediari del mercato illegale o soggetti capaci di rivendere rapidamente il prodotto», spiega Gratteri in un’intervista di Giuseppe Legato su La Stampa. Perché il fentanyl fa gola alle mafie. «Le mafie non vanno escluse per principio, ma nemmeno evocate automaticamente. 🔗 Leggi su Open.online

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