Furto di Fentanyl a Roma Gratteri | Resa criminale altissima interessa anche alle mafie
Il procuratore di Napoli ha descritto il Fentanyl come una sostanza con una resa criminale molto elevata, grazie al suo alto valore, ai piccoli volumi e alla facilità di occultamento rispetto ad altre droghe come la cocaina. Ha inoltre sottolineato che questa droga interessa anche le organizzazioni mafiose e che il furto di 80 fiale dall’ospedale romano ha evidenziato la vulnerabilità nelle operazioni di sicurezza.
«Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento e una minore complessità logistica rispetto alla cocaina». Così il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, intervistato da La Stampa, commenta il furto di 80 fiale di Fentanyl dall'Ospedale Israelitico di Roma. «Le mafie non vanno escluse, ma nemmeno evocate» Secondo Gratteri, un furto di questa portata può interessare «gruppi criminali diversi». «Organizzazioni strutturate, reti specializzate, intermediari del mercato illegale o soggetti capaci di rivendere rapidamente il prodotto. Le mafie non vanno escluse per principio, ma nemmeno evocate automaticamente: oggi agiscono spesso come broker, finanziatori, garanti logistici o riciclatori, non sempre come esecutori materiali». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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