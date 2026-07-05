Furto di Fentanyl a Roma Gratteri | Resa criminale altissima interessa anche alle mafie

Notizia in breve

Il procuratore di Napoli ha descritto il Fentanyl come una sostanza con una resa criminale molto elevata, grazie al suo alto valore, ai piccoli volumi e alla facilità di occultamento rispetto ad altre droghe come la cocaina. Ha inoltre sottolineato che questa droga interessa anche le organizzazioni mafiose e che il furto di 80 fiale dall’ospedale romano ha evidenziato la vulnerabilità nelle operazioni di sicurezza.