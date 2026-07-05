Il fentanyl rappresenta un business criminale molto redditizio grazie ai grandi profitti e alla facilità di trasporto e occultamento rispetto alla cocaina. La sostanza, che provoca un alto rischio di mortalità, attira l'attenzione delle forze dell'ordine, che intensificano le operazioni contro il traffico. Le organizzazioni criminali continuano a operare nel settore della cocaina, ma il fentanyl sta guadagnando terreno in Europa, anche se il mercato locale è ancora più piccolo rispetto a quello statunitense.

Grandi profitti, piccoli quantitativi da trasportare, facilità di occultamento e una logistica molto più semplice rispetto alla cocaina. È questa la combinazione di fattori che rende il fentanyl sempre più interessante per la criminalità organizzata, anche se il mercato europeo è ancora lontano dalle dimensioni raggiunte negli Stati Uniti. A tracciare il quadro è il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che in un’intervista a La Stampa commenta il furto di 80 fiale di Fentanest, anestetico a base di fentanyl, avvenuto nei giorni scorsi all’Ospedale Israelitico di Roma, e per cui sono in corso le indagini. “Non si può escludere nulla in radice senza conoscere gli elementi investigativi”, premette Gratteri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gratteri: “Fentanyl business criminale ad altissima resa, ma uccide e attira pressione investigativa. Le mafie fanno affari con la cocaina”

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