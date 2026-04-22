Un rapporto di Libera segnala che nei porti italiani si sono verificati 131 episodi di criminalità nel 2025, con un aumento del 14% rispetto all’anno precedente. In totale, 38 porti sono stati coinvolti in attività illegali, rispetto ai 30 del 2024. Tra queste, Livorno si distingue come nodo chiave per il traffico di cocaina, confermando la rilevanza delle strutture portuali nel panorama criminale nazionale.

I porti confermano la loro centralità nello scenario criminale italiano: nel 2025 sono stati registrati 131 casi di criminalità nelle strutture marittime, con un incremento del 14% rispetto all’anno prima; 38 i porti coinvolti, nel 2024 furono 30. Lo rivela il rapporto dell’associazione Libera dal titolo “ Diario di Bordo. Storie, dati e meccanismi delle proiezioni criminali nei porti italiani e oltre” (curato da Francesca Rispoli, Marco Antonelli e Peppe Ruggiero). Il documento è stato presentato oggi a Firenze. Si basa sulla rielaborazione dei dati provenienti dalla rassegna stampa Assoporti, dalle relazioni della Commissione Parlamentare Antimafia, della DIA, della DNAA, dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanzia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le mafie nei porti italiani, il rapporto di Libera: un evento criminale ogni tre giorni. Livorno crocevia della cocaina

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